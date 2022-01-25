airBaltic планирует в 2023 году вернуться к прибыли

Гаусс также сообщил, что airBaltic планирует после окончания пандемии, в 2023-2024 годах, выйти на фондовую биржу.

"Мы хотим вернуться к прибыльности, и тогда мы будем готовы разместить акции как на Рижской, так и на других биржах", - сказал Гаусс, добавив, что авиакомпании потребуется около года, чтобы подготовиться к котировке акций на бирже.

Характеризуя нынешние настроения в отрасли, Гаусс сказал, что авиация уже не в красной зоне, а в желтой - количество бронирований на полеты весной и летом увеличивается.

Как сообщалось, в 2021 году airBaltic перевезла 1,628 млн пассажиров, что на 21,4% больше, чем в 2020 году.

Поступления авиакомпании за девять месяцев 2021 года составила 127,462 млн евро, что на 5,9% больше, чем годом ранее.