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  • "Всегда есть риск получить травмы": каскадер из Латвии о съемках в "Последней дуэли" и новых "Викингах"

"Всегда есть риск получить травмы": каскадер из Латвии о съемках в "Последней дуэли" и новых "Викингах"

ФОТО: Из личного архива

25 февраля на Netflix состоится долгожданная премьера исторической драмы "Викинги: Вальхалла" (спин-офф сериала "Викинги"). В съемках сериала принимал участие каскадер из Латвии Роман Бегун. Он рассказал RUS TVNET, как смог построить успешную карьеру за границей, а также поделился опытом съемок в крупных мировых проектах. 

Как решил стать каскадером?

Роман с детства хотел стать актером, именно поэтому в 2010 году он переехал из Риги в Лондон. Сейчас он живет в Северной Ирландии. 

"Я занимался актерством, еще будучи ребенком, проходил разные курсы, выступал в школьном театре. Все это дело мне очень полюбилось, и я понял, что хочу попробовать сниматься в кино. Я поехал в Лондон на обучение", - рассказывает Роман. 

Через некоторое время он понял, что пробиться в актеры будет очень сложно, тогда в основном он снимался в массовках.

"У меня были роли в массовке, но это не считается. Первая моя роль случилась в 2010 году - мне удалось попасть в фильм с Билли Зейном. Обычно массовку не заносят в титры, но в этом фильме мне повезло и режиссер Перре Леонс занес меня в титры. Таким образом я получил свой первый официальный credit. Мое имя появилось в титрах. Это очень важно для актера", - поясняет Роман. 

ФОТО: Из личного архива

Он продолжал задумываться о своей дальнейшей карьере, понимая, что получить большие роли очень непросто, а за маленькие платят немного. Тогда он начал обращать внимание на каскадеров, которых видел на съемочных площадках.

"Я слышал, что они неплохо получают, и мне было интересно попробовать", - говорит Роман.  

Через какое-то время ему удалось пообщаться с известным постановщиком трюков Полом Хербертом.

"Я работал дублером актера Пола Джаматти в Северной Ирландии в фильме "Морган". Когда я попадал на площадку, я всегда пытался наладить контакт с постановщиками трюков. Я тогда не понимал, как люди становятся каскадерами. Один из помощников режиссера познакомил меня с Полом Хербертом. Он был постановщиком трюков в таких фильмах, как "Бэтмен", в сериале "Игра престолов" и в других известных картинах. Он профессионал своего дела. Я сказал ему, что хочу стать каскадером, он мне посоветовал отправиться в Лондон и поучиться в BAA (British Action Academy)", - вспоминает каскадер.

В BAA обучают работе с оружием, реакции, хореографии боев и т. д. Роман последовал совету профессионала и в течение последующих лет прошел несколько курсов в этой академии.

"На базе этих курсов у нас начала формироваться своя команда каскадеров в Северной Ирландии. Мы тренировались друг с другом, чтобы сдать экзамены в BAA. Параллельно мы искали контакты, как войти в индустрию. На данный момент я являюсь членом ирландской команды каскадеров", - говорит Роман. 

ФОТО: Из личного архива

О фильме "Последняя дуэль"

Роман отметил, что самые крупные его успехи случились за последние два года. Одним из больших событий стала работа в фильме "Последняя дуэль" Ридли Скотта.

"Я там снимался каскадером вместе со своей командой. Это был очень классный опыт. Это был первый фильм такого уровня, в который я попал по контракту каскадера", - говорит он.

Роман специализируется на серьезных битвах. Чаще всего это битвы с большим количеством участников. Они наиболее опасны, так как в них присутствуют животные, поясняет каскадер. Всего в фильме у каскадера было три сцены. 

"В "Последней дуэли" я работал в одном кадре с Мэттом Деймоном. Он был во французской армии, я был английским пехотинцем. Мы были в разных армиях, это была большая битва. Эту сцену в фильме можно увидеть несколько раз, так как каждая часть фильма - это то, как историю видит каждый из главных персонажей. Все начинается с того, что конница пересекает канал и начинается битва. Наша команда находилась на другой стороне канала. Там происходил геноцид местного населения. На нас наступала конница, и мы работали с этой конницей. Эта сцена снималась три дня", - вспоминает он. 

ФОТО: Из личного архива

Роман отметил, что ему особенно запомнилась съемка с Мэттом Деймоном, так как актер вдохновил его стать каскадером: "Я со многими актерами работал. И отношусь к этому уже спокойнее.

Мы, кстати, не имеем права подходить к звездам и разговаривать с ними. Это такой этикет. 

К Мэтту Деймону у меня особое отношение после фильмов про Борна. То, как там поставили хореографию боев - это просто вау! Мэтт Деймон однозначно повлиял на то, кем я сейчас стал". 

На съемках фильма были и опасные моменты, так как действие происходило с лошадьми.

"Конкретно в моем случае съемки проходили на берегу реки. Так как они шли три дня, почва под ногами начала превращаться в болото. Мы стоим в этой почве, и мы в ней просто увязаем. Поэтому мы не можем делать резких движений. Была сцена с лошадьми - на нас бежала конница, а слева от меня были рельсы, на которых стояла механическая лошадь. Сцена выглядит так: на нас бежит конница, и в определенный момент запускается механическая лошадь, которая едет по этим рельсам. Где рельсы заканчиваются, лошадь останавливается и создается такой громкий звук. Во время репетиций все было в порядке, но

когда начались реальные съемки, этого звука испугалась настоящая лошадь, которая бежала на меня. Она встала на дыбы и сшибла меня.

В тот раз все закончилось хорошо, я не получил травму. Мне повезло, что на нас не бежала вторая линия лошадей. Я перевернулся спиной вверх, чтобы защитить голову. Меня забрали с площадки и обратно вернуться уже не разрешили", - рассказывает Роман.  

Он отмечает, что на площадке всегда есть риск получить травму. Опасные ситуации возникают постоянно.

"Не бывает такого, что мы отработали день и пришли без синяков", - добавляет профессионал. 

ФОТО: Из личного архива

О съемках "Викинги: Вальхалла"

Скоро на экраны выйдет долгожданный сериал "Викинги: Вальхалла", в съемках которого принимал участие латвийский каскадер. Он рассказал, что съемки сериала проходили в Ирландии и на данный момент каскадеры снялись в двух сезонах нового сериала. Всего у них было около 20 съемочных дней в течение года. 

На съемочной площадке не обошлось без опасных моментов, но серьезных травм, к счастью, каскадеры не получили.

"Во время битвы за город, по сценарию, на нападающих со стен города бросали булыжники. Обороняющимся нужно было сбрасывать булыжники на щиты наступавших, но при этом несколько бойцов оставались неприкрытыми, так как им нужно было установить на стену лестницы. Мой коллега установил лестницу и сразу получил булыжником в голову. Я тогда не знал, из чего эти булыжники сделаны. Я сильно испугался. Когда же увидел, что у коллеги голова на месте и даже не разбита, то был удивлен. Оказалось, что они сделаны из мягкого, пористого материала", - вспоминает Роман. 

Роман рассказал, что работал с несколькими актерами сериала на одной площадке. Среди них были шведская актриса Фрида Густавссон, исландский актер Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон, а также эстонский актер Пяяру Оя. 

"Меня впечатлил размах съемок. Они не скупятся на декорации и строительство. Надо построить замок - они построят замок. Надо построить порт - они построят порт. То, как они могут превратить дикую локацию в место для съемок - действительно впечатляет", - рассказывает о съемках Роман. 

Каскадер считает участие в этом проекте большим шагом вперед для его карьеры. При этом он намерен добиваться успеха и в актерском мастерстве. 

Видео: Официальный тизер спин-оффа сериала "Викинги"


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