Российский фигурист Коляда пропустит Олимпиаду в Пекине

Причиной такого решения Федерации фигурного катания России (ФФКР) стал положительный тест спортсмена на Covid-19.

"Несколько дней назад Коляда почувствовал себя неважно. Всё это время фигурист не тренировался и не катался со своей группой. Перед вылетом на сбор в Красноярск Коляда сдал ПЦР-тест, результат которого положительный", - сообщается в пресс-релизе федерации.

Место Коляды в составе команды Олимпийского комитета России (ОКР) займёт Евгений Семененко. Оба фигуриста тренируются в группе российского специалиста Алексея Мишина.

Михаил Коляда - серебряный призёр Олимпиады 2018 года в командном турнире, а также бронзовый призёр чемпионата мира того же года. В декабре фигурист занял второе место на чемпионате России, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы.