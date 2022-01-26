Российский фигурист Коляда пропустит Олимпиаду в Пекине
Российский фигурист Михаил Коляда пропустит зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский фигурист Михаил Коляда пропустит зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.
Причиной такого решения Федерации фигурного катания России (ФФКР) стал положительный тест спортсмена на Covid-19.
"Несколько дней назад Коляда почувствовал себя неважно. Всё это время фигурист не тренировался и не катался со своей группой. Перед вылетом на сбор в Красноярск Коляда сдал ПЦР-тест, результат которого положительный", - сообщается в пресс-релизе федерации.
Место Коляды в составе команды Олимпийского комитета России (ОКР) займёт Евгений Семененко. Оба фигуриста тренируются в группе российского специалиста Алексея Мишина.
Михаил Коляда - серебряный призёр Олимпиады 2018 года в командном турнире, а также бронзовый призёр чемпионата мира того же года. В декабре фигурист занял второе место на чемпионате России, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.