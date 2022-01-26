Ср, 26.01.2022
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Янис Цитсковскис, глава Госканцелярии

На Олимпиаде раздают презервативы, но рекомендуют избегать рукопожатий

ФОТО: Reuters/ScanPix

Несмотря на коронавирусные ограничения и социальное дистанцирование, организаторы Олимпийских игр в Пекине приготовили для спортсменов бесплатные презервативы, сообщает Reuters.

Журналисты агентства, которые недавно заселились в олимпийской гостинице, рассказали, что нашли в своих номерах по пять презервативов на одного человека.

Каждый из презервативов был в уникальной упаковке - в разноцветных конвертах с изображением китайского фонарика. На упаковке указан размер "кинг-сайз". 

Организаторы не сообщили, сколько именно презервативов будет выдано участникам Игр. Стоит отметить, что ранее организаторы Игр говорили о важности сохранения социальной дистанции в два метра. Так, например, организаторы призывали обходиться без физических взаимодействий, обниманий и рукопожатий.

На летней Олимпиаде в Токио организаторы Игр планировали раздать около 150 тысяч бесплатных презервативов, но рекомендовали спортсменам взять их домой в качестве сувенира, а не использовать во время соревнований.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. На турнире будет разыграно 109 комплектов медалей.


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