На Олимпиаде раздают презервативы, но рекомендуют избегать рукопожатий

Журналисты агентства, которые недавно заселились в олимпийской гостинице, рассказали, что нашли в своих номерах по пять презервативов на одного человека.

Каждый из презервативов был в уникальной упаковке - в разноцветных конвертах с изображением китайского фонарика. На упаковке указан размер "кинг-сайз".

Организаторы не сообщили, сколько именно презервативов будет выдано участникам Игр. Стоит отметить, что ранее организаторы Игр говорили о важности сохранения социальной дистанции в два метра. Так, например, организаторы призывали обходиться без физических взаимодействий, обниманий и рукопожатий.

На летней Олимпиаде в Токио организаторы Игр планировали раздать около 150 тысяч бесплатных презервативов, но рекомендовали спортсменам взять их домой в качестве сувенира, а не использовать во время соревнований.