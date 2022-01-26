ФОТО: Пресс-фото

Компания Lindex вышла на совершенно новый рынок — индустрию фемтеха, и теперь запускает новый бренд Female Engineering, который предлагает инновационные продукты для улучшения самочувствия женщин на различных этапах жизни. Инвестиции стали частью усилий компании в рамках создания новых возможностей для бизнеса и роста, основанных на уникальном опыте Lindex в области нижнего белья, а также высшей цели — вдохновить женщин и раскрыть их потенциал.

Еще одним шагом в сфере инвестиций стало вложение и приобретение компанией Lindex контрольного пакета акций стартапа Spacerpad и их инновационной гигиенической прокладки, патентная заявка которой находится на рассмотрении.

«Благодаря нашему наследию и многолетнему опыту работы в качестве компании, специализирующейся на нижнем белье, мы обладаем уникальными знаниями о женском теле, что делает нас экспертами по удобной посадке, комфорту и качеству. По-новому используя наш опыт, мы инвестируем в фемтех благодаря бренду Female Engineering, который среди прочего предлагает инновационное впитывающее нижнее белье, разработанное для удовлетворения потребностей женщин на всех этапах жизни. Для нас фемтех — это новый и очень интересный рынок, который создает новые возможности устойчивого роста на основе сильных сторон и уникального опыта компании Lindex», — рассказывает генеральный директор Сюзанна Энбоге.

ФОТО: Пресс-фото

При разработке моделей бренда Female Engineering использовалась многолетняя научно-исследовательская работа специалистов Lindex по нижнему белью, а также ученых, тканевых инженеров и новаторов в области продукции и материалов. Коллекция Female Engineering будет представлена этим летом. Модели будут доступны на сайте lindex.com, а осенью — на сайте femaleengineering-official.com и в отдельных магазинах Lindex.

«Благодаря бренду Female Engineering в портфеле Lindex мы выходим на привлекательный и растущий рынок с большим потенциалом. Это важная веха в нашей самоотверженной работе по поддержке женщин на протяжении всей их жизни, которая родилась из нашего наследия, бренда нижнего белья, и нашей высшей цели — вдохновить женщин и раскрыть их потенциал. Female Engineering станет настоящей революцией: инновационные и экологичные модели с запатентованной технологией, которая направлена на удовлетворение потребностей женщин на всех этапах жизни: во время менструации, беременности, послеродового периода, кормления грудью, менопаузы и при недержании мочи. Никто не смог удовлетворить эти потребности таким образом. Этот запуск — лишь начало захватывающего пути, в рамках которого мы и дальше будем разрабатывать продукцию вместе с нашими клиентами», — добавляет Сюзанна Энбоге.

ФОТО: Пресс-фото

Компания Lindex продолжает инвестировать в фемтех и приобрела контрольный пакет акций стартапа Spacerpad AB. Цель Spacerpad — борьба с «менструальной бедностью» и продвижение устойчивого потребления. Компания Spacerpad разработала многоразовую гигиеническую прокладку с использованием совершенно новой технологии, патентная заявка которой находится на рассмотрении. Компанией руководят Лена Берглин, доцент технологий дизайна и материалов в школе текстиля Университета Бороса, и Карин Хегберг, старший лектор по наукам в области ухода за больными.