Россия объявила в розыск брата Алексея Навального - Олега. Возможно, он уже покинул Россию
Олег, брат лидера российской оппозиции Алексея Навального, объявлен в федеральный розыск, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на базу данных МВД.
Олег, брат лидера российской оппозиции Алексея Навального, объявлен в федеральный розыск, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на базу данных МВД.
Его разыскивают в связи с уголовным делом, каким именно - в МВД не указали.
25 января Российская инспекция пробации потребовала заменить назначенный Олегу Навальному условный срок лишения свободы реальным.
Олега Навального приговорили к одному году лишения свободы по "санитарному делу". Олега Навального признали виновным в нарушении эпидемиологических правил, проведя 23 января 2021 года в Москве акцию протеста в поддержку своего брата.
Всего по "санитарному делу" привлечено десять человек, которые призывали к несанкционированным демонстрациям в своих аккаунтах в соцсетях.
Дело о замене условного срока Олега Навального на реальный в Москве рассмотрят 18 февраля.
Местонахождение Олега Навального неизвестно. Возможно, он уже покинул Россию.
38-летний Олег Навальный вышел из тюрьмы в 2018 году после трех с половиной лет заключения по обвинению в мошенничестве и краже средств предприятия Yves Rocher.
Сторонники Алексея Навального считают, что дело было сфабриковано, чтобы надавить на лидера оппозиции и заставить его замолчать.
По этому делу Алексей был приговорен к условному сроку лишения свободы, который в прошлом году был заменен реальным. В феврале прошлого года Навального приговорили к двум с половиной годам лишения свободы якобы за нарушение сроков условного наказания, вынесенного ему в 2014 году. Алексей нарушил их, так как проходил лечение в Германии после отравления химическим оружием "Новичок".