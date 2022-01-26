Ср, 26.01.2022
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Ивар Ванадзиньш, директор института безопасности труда и здоровья окружающей среды RSU
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Россия объявила в розыск брата Алексея Навального - Олега. Возможно, он уже покинул Россию

Aleksejs un Oļegs Navaļniji ФОТО: AFP/SCANPIX

Олег, брат лидера российской оппозиции Алексея Навального, объявлен в федеральный розыск, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на базу данных МВД.

Его разыскивают в связи с уголовным делом, каким именно - в МВД не указали.

25 января Российская инспекция пробации потребовала заменить назначенный Олегу Навальному условный срок лишения свободы реальным.

Олега Навального приговорили к одному году лишения свободы по "санитарному делу". Олега Навального признали виновным в нарушении эпидемиологических правил, проведя 23 января 2021 года в Москве акцию протеста в поддержку своего брата.

Всего по "санитарному делу" привлечено десять человек, которые призывали к несанкционированным демонстрациям в своих аккаунтах в соцсетях.

Дело о замене условного срока Олега Навального на реальный в Москве рассмотрят 18 февраля.

Местонахождение Олега Навального неизвестно. Возможно, он уже покинул Россию.

38-летний Олег Навальный вышел из тюрьмы в 2018 году после трех с половиной лет заключения по обвинению в мошенничестве и краже средств предприятия Yves Rocher.

Сторонники Алексея Навального считают, что дело было сфабриковано, чтобы надавить на лидера оппозиции и заставить его замолчать.

По этому делу Алексей был приговорен к условному сроку лишения свободы, который в прошлом году был заменен реальным. В феврале прошлого года Навального приговорили к двум с половиной годам лишения свободы якобы за нарушение сроков условного наказания, вынесенного ему в 2014 году. Алексей нарушил их, так как проходил лечение в Германии после отравления химическим оружием "Новичок".


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