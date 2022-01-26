Россия объявила в розыск брата Алексея Навального - Олега. Возможно, он уже покинул Россию

Его разыскивают в связи с уголовным делом, каким именно - в МВД не указали.

25 января Российская инспекция пробации потребовала заменить назначенный Олегу Навальному условный срок лишения свободы реальным.

Олега Навального приговорили к одному году лишения свободы по "санитарному делу". Олега Навального признали виновным в нарушении эпидемиологических правил, проведя 23 января 2021 года в Москве акцию протеста в поддержку своего брата.

Всего по "санитарному делу" привлечено десять человек, которые призывали к несанкционированным демонстрациям в своих аккаунтах в соцсетях.

Дело о замене условного срока Олега Навального на реальный в Москве рассмотрят 18 февраля.

Местонахождение Олега Навального неизвестно. Возможно, он уже покинул Россию.

38-летний Олег Навальный вышел из тюрьмы в 2018 году после трех с половиной лет заключения по обвинению в мошенничестве и краже средств предприятия Yves Rocher.

Сторонники Алексея Навального считают, что дело было сфабриковано, чтобы надавить на лидера оппозиции и заставить его замолчать.