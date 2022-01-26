Левитс: новые Covid-ограничения не нужны

Он отметил, что ситуацию существенно изменил омикрон-штамм коронавируса, который заразен и быстро распространяется, но не приводит к такому тяжелому заболеванию, как дельта-штамм.

Президент сказал, что государство всегда должно следить за реальным развитием вируса. По его мнению, действия, которые подходили при распространении дельта-штамма, могут быть неправильными во время распространения омикрона. Левитс признал, что правительство гибко отреагировало на новую ситуацию.

Президент заявил, что пик заболеваемости будет достигнут во второй половине или конце февраля, после чего пойдет на спад. Левитс подчеркнул, что главная забота - это пропускная способность больниц, которую необходимо увеличивать.

Левитс также напомнил, что у каждого жителя есть возможность защитить себя путем прохождения курса вакцинации и получения бустерной дозы.

Кроме того президент указал, что население должно носить респираторы FFP2 или медицинские маски и соблюдать общие меры предосторожности. Таким образом можно уберечь себя от тяжелой болезни и госпитализации. Индивидуальная защита является вкладом в здоровье общества в целом.

Президент особо отметил, что вакцинация по-прежнему крайне важна и должна быть продолжена. В настоящее время вакцинировано 80% взрослого населения Латвии. По словам Левитса, это соответствует среднему показателю по Европе, но все же есть люди, которые не хотят вакцинироваться по идеологическим соображениям. Он подчеркнул, что это проблема, но необходимо продолжать вакцинацию и соблюдать все меры предосторожности.

Премьер-министр призвал население пройти вакцинацию и ревакцинацию, использовать респираторы FFP2 или медицинские маски в общественных местах и рабочих коллективах, а также как можно чаще проходить тестирование при подозрении на Covid-19. В таком случае Кариньш призвал не выходить на работу, чтобы не заразить других.

Премьер-министр отметил, что эта стратегия основана на индивидуальной ответственности каждого. Он также выразил мнение, что в настоящее время введение дополнительных ограничений не является верным путем.