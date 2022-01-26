Ср, 26.01.2022
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Валт Аболс, председатель правления Детской больницы

Видео ⟩ У Иецавы несколько дней после аварии в канаве лежит грузовик - жители недоумевают

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Передача Degpunktā получила сведения от водителей, которые проезжали по шоссе Рига-Бауска и сообщали о грузовом автомобиле, лежащем в канаве. Люди недоумевали, почему фура провела там несколько дней.

Последствия сильного ветра и скользких дорог, которые наблюдались на выходных,  были видны еще во вторник на шоссе Рига-Бауска у Иецавы.

В канаве на боку лежала тяжелая машина. Встреченный на месте происшествия водитель эвакуатора рассказал, что в субботу ночью на дороге во многих местах были видны снежные заносы.

Во вторник ждали стражей правопорядка, которые ограничат конкретный участок дороги и на некоторое время остановят движение, чтобы эвакуатор с помощью троса вытащил бы фуру из канавы.

Водитель эвакуатора рассказал, что после произошедшего на выходных в Царникаве, где в натянутые металлические тросы эвакуатора врезался автомобиль муниципальной полиции Адажского края, во время спасательных работ всегда соблюдается безопасность.

Видео: сюжет Degpunktā


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