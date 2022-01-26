Видео ⟩ У Иецавы несколько дней после аварии в канаве лежит грузовик - жители недоумевают

Последствия сильного ветра и скользких дорог, которые наблюдались на выходных, были видны еще во вторник на шоссе Рига-Бауска у Иецавы.

В канаве на боку лежала тяжелая машина. Встреченный на месте происшествия водитель эвакуатора рассказал, что в субботу ночью на дороге во многих местах были видны снежные заносы.

Во вторник ждали стражей правопорядка, которые ограничат конкретный участок дороги и на некоторое время остановят движение, чтобы эвакуатор с помощью троса вытащил бы фуру из канавы.

Водитель эвакуатора рассказал, что после произошедшего на выходных в Царникаве, где в натянутые металлические тросы эвакуатора врезался автомобиль муниципальной полиции Адажского края, во время спасательных работ всегда соблюдается безопасность.