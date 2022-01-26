"Каким тупицей нужно быть, чтобы так делать?": Медведев о работнике стадиона на Australian Open

Матч между теннисистами продолжался 4 часа 42 минуты и завершился победой Медведева со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4.

По ходу встречи Медведев 15 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. У канадца - 18 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейка из 11. Счёт в личных встречах стал 4:0 в пользу Медведева.

При счёте 1:2 в четвёртом сете россиянин пожаловался судье на работу оператора-режиссёра. Медведева раздражало, что на больших экранах стадиона перед приёмом ему показывали крупный план лица канадца.

"Каким тупицей нужно быть, чтобы так делать? Идиот. Нужно совсем мозгов не иметь. Невероятно", - возмущался Медведев на корте.