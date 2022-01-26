Российские олигархи потеряли 28 млрд долларов за месяц - виновато напряжение вокруг Украины

Всего в России зарегистрировано 104 миллиардера. У 76 из них с 20 декабря по 25 января уменьшилась ценность активов. У десяти состояние уменьшилось больше, чем на миллиард долларов.

Больше всего потерял со-владелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон, его состояние сократилось до 25,5 миллиарда долларов (на 2,1 миллиарда).

На втором месте по потерям - член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко - его состояние снизилось до 22,8 миллиарда долларов (на 1,9 миллиарда).

Также среди тех кто потерял больше миллиарда долларов: сенатор Сулейман Керимов, бизнесмен Олег Тиньков, предприниматель Михаил Фридман и второй богатейший человек России Владимир Потанин.