26 января в одном абзаце ⟩ Больше 9000 Covid-случаев, компенсация на "побочки", рабство в Латгале

События дня в одном абзаце
Юрий Перевощиков прогнозировал и его прогнозы сбылись - более 9000 случаев Covid-19 за последние 24 часа! В Литве тоже антирекорд, тоже более 9000 случаев. При этом для обладателей Covid-сертификатов хотят облегчить возможность поездок, а премьер-министр Кришьянис Кариньш считает, что ограничения уже сильно не помогают. За побочные эффекты от вакцины начнут платить, а к врачам возникает все больше вопросов в контексте их действий в случае этих самых "побочек". Магазины же больше не смогут хитрить со своей площадью. Вторая главная тема последних дней - позабытый вопрос "Что там в Украине?". Страны Запада уже думают, как реагировать на возможное вторжение. Предупреждают, в том числе, и главу Беларуси - Александра Лукашенко. Вопрос вызывает и статус стран Балтии при возможном конфликте России и США. Эти и многие другие вопросы в эфире "Кто вам платит?" обсудили журналисты Эрика Сташеквич и Вадим Радионов вместе с приглашенными гостями. А острых новостей хватает и в нашей Латвии - пенсионер отдал мошенникам 100 тысяч евро, а полицейские обнаружили, что в латгальском ресторане все еще живо рабство - гражданин Китая месяцами работал без документов и возможности связаться с кем-либо. Вопросы есть и к экономической ситуации в стране и мире - почему инфляция стала сюрпризом? В общем, если хотите сэкономить, спросите нас - как. По хорошим новостям: полицейский эскорт помог доставить молодую семью в роддом вовремя.
Армия Латвии готовит резервистов. И готова даже платить всем желающим обучиться - по 30 евро в день! Милитаризация общества кого-то пугает, а кто-то в этом не видит ничего плохого. Поучаствуйте в дискуссии!
Мы живем в Латвии и, хочется верить, хоть сколько-то знаем латышский язык. Но почему бы не проверить себя на знание особо сложных слов и терминов?
Видео дня: От грустных новостей следует отвлечься. Например, с помощью нового кино. Стоит ли для этой цели использовать фильм Гильермо дел Торо "Аллея кошмаров"? Посмотрите новый выпуск "Кина - будет!" и решите сами!