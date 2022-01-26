26 января в одном абзаце ⟩ Больше 9000 Covid-случаев, компенсация на "побочки", рабство в Латгале

События дня в одном абзаце

Все обсуждают

Армия Латвии готовит резервистов. И готова даже платить всем желающим обучиться - по 30 евро в день! Милитаризация общества кого-то пугает, а кто-то в этом не видит ничего плохого. Поучаствуйте в дискуссии!

Чем себя порадовать

Мы живем в Латвии и, хочется верить, хоть сколько-то знаем латышский язык. Но почему бы не проверить себя на знание особо сложных слов и терминов?