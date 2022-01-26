Ср, 26.01.2022
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Валт Аболс, председатель правления Детской больницы
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Кремль: применение санкций к Путину не будет продуктивным

Krievijas prezidents Vladimirs Putins ФОТО: AFP/SCANPIX

В среду Кремль заявил, что применение санкций к президенту России Владимиру Путину не окажет никакого влияния и не будет продуктивно, если целью является снижение напряжения.

"Конечно же такая постановка вопроса абсолютно неболезненна ни для кого из представителей высшего руководства. Это не болезненно, это деструктивно политически", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Во вторник президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность применить санкции лично к Путину, если Россия нападет на Украину. Сегодня с похожим заявлением выступила и Великобритания.

"Это, по всей видимости, связано с тем, что у американских конгрессменов и сенаторов нет достаточных экспертных знаний, и они не запрашивают их у тех, кто профессионально занимается Россией, потому что по нашему закону для представителей высшего руководства и для чиновников давным-давно было запрещено хранить деньги за рубежом", - сказал Песков.

Россия сосредоточила десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной, что вызывает опасения по поводу возможного российского вторжения на ориентирующуюся на Запад страну.


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