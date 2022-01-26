ФОТО ⟩ В Пекин вылетела первая группа латвийских олимпийцев

В эту группу вошли 20 спортсменов и 15 человек обслуживающего персонала. Первыми на Олимпиаду отправились 10 саночников и 5 тренеров, шесть лыжников и четверо представителей обслуживающего персонала, трое скелетонистов с пятью тренерами, а также шорт-трекист Роберт Крузбергс с помощником.