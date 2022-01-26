ФОТО ⟩ В Пекин вылетела первая группа латвийских олимпийцев
В среду, 26 января, на Олимпийские игры в Пекин отправилась первая группа спортсменов из Латвии.
В среду, 26 января, на Олимпийские игры в Пекин отправилась первая группа спортсменов из Латвии.
В эту группу вошли 20 спортсменов и 15 человек обслуживающего персонала. Первыми на Олимпиаду отправились 10 саночников и 5 тренеров, шесть лыжников и четверо представителей обслуживающего персонала, трое скелетонистов с пятью тренерами, а также шорт-трекист Роберт Крузбергс с помощником.
31 января в Пекин отправятся бобслеисты, горнолыжники, двоеборец и ешё один шорт-трекист. 2 февраля в Китай вылетит сборная Латвии по хоккею.
На предстоящей Олимпиаде-2022 от Латвии выступит 57 спортсменов в 11 видах спорта. Знаменосцами латвийской делегации на церемонии открытия Игр станут саночница Элиза Тирума и хоккеист Лаурис Дарзиньш.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.