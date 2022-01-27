Чт, 27.01.2022
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Даниил Медведев, теннисист
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Омикрон затронул медиков сильнее, чем предыдущие штаммы коронавируса

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Омикронная волна Covid-19 затронула медиков гораздо сильнее, чем предыдущие штаммы вируса, заявил глава Латвийского больничного общества Евгений Калейс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

По его словам, из-за болезни или контактного статуса в предыдущую волну Covid-19 на работу не могли ходить около 200 медиков, а сейчас их более 300.

Позитивно то, что медики переживают эту вспышку Covid-19 после вакцинации, что значительно облегчает течение болезни.

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Калейс сказал, что в настоящее время рассматривается возможность сокращения периода карантина для вакцинированных от Covid-19 медицинских работников, у которых нет симптомов. Больничное общество предлагает сократить текущий десяти- или четырнадцатидневный период карантина до пяти дней. Этот вопрос уже обсуждался с руководителями больниц и Минздравом, но окончательное решение еще не принято.

Как сообщалось, в последние недели заболеваемость Covid-19 в Латвии стремительно растет, день ото дня устанавливая новые "рекорды".

Вчера было зарегистрировано 9 143 новых случая заражения коронавирусом.


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