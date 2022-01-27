Омикрон затронул медиков сильнее, чем предыдущие штаммы коронавируса

По его словам, из-за болезни или контактного статуса в предыдущую волну Covid-19 на работу не могли ходить около 200 медиков, а сейчас их более 300.

Калейс сказал, что в настоящее время рассматривается возможность сокращения периода карантина для вакцинированных от Covid-19 медицинских работников, у которых нет симптомов. Больничное общество предлагает сократить текущий десяти- или четырнадцатидневный период карантина до пяти дней. Этот вопрос уже обсуждался с руководителями больниц и Минздравом, но окончательное решение еще не принято.