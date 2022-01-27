Чт, 27.01.2022
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Андрей Богатырев, режиссер

В Литве впервые за сутки выявлено более 10 000 случаев Covid-19

Вильнюс поздней осенью. Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock.com

За минувшие сутки в Литве выявлено 10 630 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Новый рекорд числа случаев фиксируется второй день подряд. В среду сообщалось о 9,5 тыс. новых заболевших.

Восемь из девяти скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1172 человека, из них 93 человека - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 28 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 3 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 2985,3 случая. Доля положительных ответов на тесты за последние семь дней составила 34,8%.

В Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 639,5 тыс. человек, от этой болезни умерло примерно 7,8 тыс. человек.


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