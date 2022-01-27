В Литве впервые за сутки выявлено более 10 000 случаев Covid-19

Новый рекорд числа случаев фиксируется второй день подряд. В среду сообщалось о 9,5 тыс. новых заболевших.

Восемь из девяти скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1172 человека, из них 93 человека - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 28 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 3 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 2985,3 случая. Доля положительных ответов на тесты за последние семь дней составила 34,8%.