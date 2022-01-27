В Литве впервые за сутки выявлено более 10 000 случаев Covid-19
За минувшие сутки в Литве выявлено 10 630 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
За минувшие сутки в Литве выявлено 10 630 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
Новый рекорд числа случаев фиксируется второй день подряд. В среду сообщалось о 9,5 тыс. новых заболевших.
Восемь из девяти скончавшихся были не привиты или привиты частично.
В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1172 человека, из них 93 человека - в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 28 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 3 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 2985,3 случая. Доля положительных ответов на тесты за последние семь дней составила 34,8%.
В Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 639,5 тыс. человек, от этой болезни умерло примерно 7,8 тыс. человек.