В авариях за сутки пострадали три человека. Все - в одном ДТП

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий, половина из них - в Риге и ее окрестностях. В Земгале произошло 14 аварий, в Видземе - 11, в Курземе - девять.

В Латгале зарегистрировано десять ДТП, и в одном из них пострадали три человека, которые являются единственными пострадавшими в автоавариях в среду.