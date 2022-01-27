Еврокомиссия предоставила 170 млн евро проекту синхронизации ЛЭП Балтийских стран

Об этом BNS сообщило предприятие Elering, отметив, что поданное в октябре прошлого года системными операторами электросетей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши ходатайство получило позитивный ответ в части финансирования в полной мере пяти важнейших инфраструктурных проектов Европейского союза. Проекты будут реализованы в период с 2021 по 2027 годы.

Инвестиции четырех стран в последний этап крупного проекта по синхронизации электросетей составляют в общей сложности 230 млн евро.

Реализация проекта позволит странам Балтии и Польши отключиться от частотной зоны России и присоединиться к электросетям остальной Европы.

"Десинхронизация электросетей стран Балтии от электросистемы России с 1 января 2026 года как по графикам, так и бюджету состоится в соответствии с установленным планом", - сообщил председатель правления Elering Таави Вескимяги.

Еврокомиссия выделила Elering на инвестиции в синхронизацию электросетей Эстонии первую часть средств в размере 196 млн евро, а общая сумма на реализацию проектов в Эстонии составляет порядка 300 млн евро. Большая часть средств будет направлена на обновление линий электропередачи, начинающихся в Северо-Восточной Эстонии и проходящих через Тарту и Валгу в направлении Латвии, а также на строительство конденсаторов синхронизации на подстанциях в Виру, Пюсси и Кийза.

В целом реализация проекта синхронизации электросетей стран Балтии и Польши обойдется в 1,6 млрд евро, из которых сумма в один с лишним миллиард евро покрыта в 2019 и 2020 годах из средств Европейского союза.

Инвестиции вложены в усиление государственных электросетей, в прокладку подводного электрокабеля постоянного тока Harmony Link между Литвой и Польшей и в строительство конденсаторов синхронизации в странах Балтии.