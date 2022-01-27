ФОТО ⟩ В Пекине открылась Олимпийская деревня
За восемь дней до начала зимней Олимпиады в Пекине официально открылись Олимпийские деревни.
За восемь дней до начала зимней Олимпиады в Пекине официально открылись Олимпийские деревни.
Китайское телевидение сообщает, что более 360 спортсменов и членов делегаций из более чем 20 стран уже прибыли в Олимпийские деревни. В четверг, 27 января, в Пекин прибыла также первая группа спортсменов из Латвии.
Олимпийские деревни будут расположены в трёх разных местах - в Пекине, соседнем городе Чжанцзякоу и в провинции Хэбэй. Для перемещения между деревнями будут выделены специальные автобусы.
Предстоящие Игры уникальны не только потому, что Пекин станет первым городом, который провёл и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Ещё одна особенность в том, что Олимпиада пройдёт в пузыре и будет недоступна широким массам.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.