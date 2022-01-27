Определились обе финалистки Australian Open-2022

Сначала путёвку в финал завоевала австралийка Эшли Барти, которая обыграла американку Мэдисон Киз со счётом 6:1, 6:3.

За 1 час 4 минуты матча Барти, которая является первой ракеткой мира, сделала пять эйсов, четыре брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как американка один раз подала навылет, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппоненток стал 4:1 в пользу австралийки.

Вслед за 25-летней Эшли Барти в решающую стадию соревнований пробилась американка Даниэль Коллинз (30-е место в мировом рейтинге), которая в полуфинале победила польку Игу Свёнтек со счётом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час и 18 минут. За это время Коллинз совершила семь подач навылет, четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету её соперницы один эйс, также четыре двойные ошибки и два реализованных брейка из трёх.

Для Коллинз это будет первый финал турниров "Большого шлема" в карьере. Ранее её лучшим результатом был полуфинал Australian Open в 2019 году. Для Барти это также будет первый финал Открытого чемпионата Австралии, но до этого она побеждала на "Ролан Гаррос" (2019) и на Уимблдоне (2021).