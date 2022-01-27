ФОТО ⟩ Коби Брайанту и его дочери установили памятник на месте их гибели

Монумент открыли во вторую годовщину авиакатастрофы. Памятник изображает Коби в форме "Лос-Анджелес Лейкерс" и Джианну, которая держит в руке баскетбольный мяч.

Статуя выполнена из бронзы и весит почти 73 кг. На основании монумента выгравированы имена всех девяти жертв катастрофы.

41-летний Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта недалеко от Лос-Анджелеса. В авиакатастрофе также погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и семь пассажиров.