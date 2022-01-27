Чт, 27.01.2022
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Даниил Медведев, теннисист

ФОТО ⟩ Коби Брайанту и его дочери установили памятник на месте их гибели

ФОТО: Reuters / Scanpix

В городе Калабасас (штат Калифорния, США) установили памятник баскетболисту Коби Брайанту и его дочери Джианне. Об этом в Instagram сообщил автор монумента, скульптор Дэн Медина.

Монумент открыли во вторую годовщину авиакатастрофы. Памятник изображает Коби в форме "Лос-Анджелес Лейкерс" и Джианну, которая держит в руке баскетбольный мяч.

Статуя выполнена из бронзы и весит почти 73 кг. На основании монумента выгравированы имена всех девяти жертв катастрофы.

41-летний Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта недалеко от Лос-Анджелеса. В авиакатастрофе также погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и семь пассажиров.

За свою 20-летнюю карьеру игрока в Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Брайант представлял только команду - "Лейкерс", с которой пять раз выиграл чемпионат. Дважды он был признан самым ценным игроком финальной серии и один раз - самым ценным игроком регулярного чемпионата.


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