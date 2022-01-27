27 января в одном абзаце ⟩ Истребители над Латвией, компенсация в 94 цента и бабушка-рецидивист. Бонус: Кариньш извиняется!
Проходят дни, пролетают года, вот и половина недели позади, но новости как всегда здесь. Хоть что-то в этом мире неизменно.
Проходят дни, пролетают года, вот и половина недели позади, но новости как всегда здесь. Хоть что-то в этом мире неизменно.
События дня в одном абзаце
В небе над Латвией иногда случаются настоящие ЧП: была потеряна связь с воздушным судном, поэтому были отправлены сверхзвуковые истребители. Случаются ЧП и менее масштабные: так, латвийская семья в результате бури потеряла единственную машину и теперь требует компенсацию. Получится ли? 22-летний парень обвел вокруг пальца аж несколько автопрокатов. Любопытно, что полиция не спешит заводить на него дело. За незаконную продажу сигарет на Центральном рынке задержана 82-летняя женщина. Более того - она рецидивист! Продолжаются истории вокруг цен на электроносители: пенсионерка из Риги получила пособие на покупку дров в размере 94 центов. А, еще отличная новость: в марте теплоснабжение подорожает еще больше. Неожиданно. Коронавирус все еще здесь, как бы нам не хотелось обратного - в Латвии повторно выявлено больше 9000 новых случаев заболевания. Продолжается исследование омикрон-штамма коронавируса - выяснилось, что при нем обостряются уже имеющиеся болезни. Кстати - на фоне всего этого Минздрав уже начал работу над планом по отмене антиковидных ограничений! Perfect timing. Из мира экономики и бытовых знаний: стало известно, как будут действовать выданные тароматом купоны. А теперь приготовьтесь завидовать: выигравший в лотерею 24 млн евро литовец рассказал о покупке билета и планах на будущее. Не стихает ситуация вокруг Украины: Ринкевич рассказал, что "новых Мюнхена или Ялты не будет. Нас не предадут, если мы сами себя не предадим". В самой же Украине произошла трагедия: солдат открыл стрельбу по сослуживцам: убиты пять человек.
Все обсуждают
В редакцию эстонского издания Limon.ee обратился читатель, который недавно вместе с девушкой побывал в Риге и теперь вынужден признать, что коронаограничения в Эстонии не такие уж и суровые. Чем же у нас так плохо?
Чем себя порадовать
25 февраля на Netflix состоится долгожданная премьера исторической драмы "Викинги: Вальхалла". В съемках сериала принимал участие каскадер из Латвии Роман Бегун. Он рассказал RUS TVNET, как смог построить успешную карьеру за границей, а также поделился опытом съемок в крупных мировых проектах.
Видео дня: В лондонском метрополитене лебедь, севший на пути, на целый час парализовал движение на станции South Acton. Птица и не думала улетать, поэтому сотрудники поменяли направление движения 14 поездов.
The London Overground was part suspended for just under 2 hours because of this swan at South Acton earlier 🦢pic.twitter.com/sRJZzmlck6— Callum Marius (@callummarius) January 24, 2022