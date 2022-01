27 января в одном абзаце ⟩ Истребители над Латвией, компенсация в 94 цента и бабушка-рецидивист. Бонус: Кариньш извиняется!

Видео дня: В лондонском метрополитене лебедь, севший на пути, на целый час парализовал движение на станции South Acton. Птица и не думала улетать, поэтому сотрудники поменяли направление движения 14 поездов.

The London Overground was part suspended for just under 2 hours because of this swan at South Acton earlier 🦢pic.twitter.com/sRJZzmlck6