Фактчекинг: Эстония объявила об отмене сертификатов?

Более 3500 человек менее чем за сутки поделились ложной новостью о том, что Эстония объявила об отзыве ковид-сертификатов. Утверждение никак не обосновано и не подтверждается даже источником информации, прикрепленном к публикации в Facebook. Партии в эстонском парламенте лишь признали, что следует начать дискуссию о том, когда и как отменить систему ковид-сертификатов.

В записи говорится:

"Эстония объявляет об отзыве сертификатов!".

Далее поясняется, что основные эстонские СМИ сообщают: "Все фракции Рийгикогу поддерживают отказ от ковид-сертификата!", и к этому прикреплена ссылка на статью в эстонском государственном СМИ EER. Также добавляется, что латвийские СМИ будут молчать об этом, а полмиллиона непривитых эстонцев "завоевали свою свободу выбора".

Однако в приложенной статье не говорится, что Эстония объявила об отзыве сертификатов. В ней опрошены представители парламентских фракций после того, как Юри Ратас, лидер правящей Центристской партии, призвал на этой неделе подготовиться к отзыву сертификатов о вакцинации. Однако в статье четко указано: Ратас не говорит, что сертификат нужно отозвать немедленно, а указывает, что к этому надо серьезно подготовиться.

Правительство Эстонии состоит из двух партий: помимо Центристской партии Ратаса, там присутствует Партия реформ во главе с премьер-министром Каей Каллас.

Комментируя слова Ратаса, Кристен Михал, представитель Партии реформ, сказал, что предложение партнеров по коалиции было популистским и что партнеры по Центристской партии оказывали давление на правительство, заявляя, что хотят освободить общественность раньше, чем того требует правительство. По словам Михала, отзыв сертификатов может стоять на повестке через недели или месяц, а пока, "конечно, мы уже теоретически можем обсуждать, какой будет жизнь после этой волны".

В статье также указано, что вопрос об отзыве ковид-сертификатов не будет обсуждаться и на следующей неделе. Министр здравоохранения Танель Кийк заявил, что, хотя омикрон-штамм изменил ситуацию и многие европейские страны рассматривают вопрос о полезности сертификата, "на данный момент мы не можем внести какие-либо принципиальные изменения". Он также указал, что это в любом случае должно обсуждаться в Евросоюзе.

Полезность сертификатов о вакцинации для получения различных услуг ставится под сомнение, поскольку вакцины обеспечивают меньшую защиту от заражения омикрон-штаммом коронавируса. В то же время вакцины по-прежнему обладают высоким уровнем защиты от тяжелого течения заболевания и летального исхода.

Согласно данным EER, в Эстонии полностью вакцинированы 853 тысячи человек, или 64% населения.