Сейм избрал четырех членов NEPLP
Сейм сегодня избрал на вакантные должности членов правления Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивара Аболиньша, Аурелию Иеву Друвиете, Илву Милзараю и Андиса Плаканиса.
Сейм сегодня избрал на вакантные должности членов правления Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивара Аболиньша, Аурелию Иеву Друвиете, Илву Милзараю и Андиса Плаканиса.
Аболиньш в настоящее время является председателем совета, Друвиете - его заместителем. Милзарая - бывшая директор программы Латвийского радио 5, а Плаканис - член правления SIA NT Piedzīvojumi и бывший звукорежиссер Латвийского радио.
К выполнению обязанностей они приступят 2 февраля.
В целом на вакантные должности в NEPLP претендовали десять кандидатов.