Чт, 27.01.2022
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Андрей Богатырев, режиссер
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Сейм избрал четырех членов NEPLP

ФОТО: LETA

Сейм сегодня избрал на вакантные должности членов правления Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивара Аболиньша, Аурелию Иеву Друвиете, Илву Милзараю и Андиса Плаканиса.

Аболиньш в настоящее время является председателем совета, Друвиете - его заместителем. Милзарая - бывшая директор программы Латвийского радио 5, а Плаканис - член правления SIA NT Piedzīvojumi и бывший звукорежиссер Латвийского радио.

К выполнению обязанностей они приступят 2 февраля.

В целом на вакантные должности в NEPLP претендовали десять кандидатов.


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