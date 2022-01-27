Жизнь журналиста оборвалась, когда ему было всего 38 лет.

"Редакция запомнит Валдиса как прямого, пунктуального и принципиального в словах и суждениях человека. Он регулярно посвящал свободное время обучению младших коллег. Его знания в своей области были на самом высоком уровне", - говорится в сообщении sportacentrs.com.