В возрасте 38 лет скончался журналист Валдис Берзиньш
В среду, 26 января, скончался многолетний спортивный журналист sportacentrs.com Валдис Берзиньш.
Жизнь журналиста оборвалась, когда ему было всего 38 лет.
Как сообщает Sportancetrs.com, Берзиньш работал в команде спортивных новостей 13 лет.
"Редакция запомнит Валдиса как прямого, пунктуального и принципиального в словах и суждениях человека. Он регулярно посвящал свободное время обучению младших коллег. Его знания в своей области были на самом высоком уровне", - говорится в сообщении sportacentrs.com.
Свою последнюю новость журналист опубликовал 21 января.
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