Ольга - жена Василия Березуцкого и бывшая участница группы "Винтаж"

Василий Березуцкий - живая легенда ЦСКА. С 2002 по 2018 год он выступал за "армейцев" в качестве игрока и выиграл с красно-синими 6 чемпионатов России, 7 Кубков России, 5 Суперкубков России и Кубок УЕФА.

После завершения карьеры футболиста он успел поработать вместе с Леонидом Слуцким в нидерландском "Витессе", но в 2020 году вернулся в ЦСКА в качестве заместителя генерального директора по спортивным вопросам, а впоследствии вошёл в тренерский штаб Виктора Гончаренко.

В апреле 2021-го Василий покинул ЦСКА и трудился в "Краснодаре" помощником белорусского специалиста, но уже в январе этого года Березуцкий снова вернулся в команду, с которой ассоциируется у большинства любителей футбола.

Березуцкий предан не только ЦСКА, но и своей супруге Ольге, с которой они поженились осенью 2009 года. В 2010 году у пары родился сын, которого назвали Владимиром. 28 октября 2016 года в их семье появилась дочь Анастасия.

Возможно, некоторые помнят Ольгу Березуцкую как участницу поп-группы "Винтаж", в которой она была с 2006 по 2008 год. Но у жены известного футболиста есть и другие интересные строки в биографии.

Ольга с самого детства связана со спортом. Родители играли в баскетбол, а сама она мастер спорта по синхронному плаванию и чемпионка России по этому виду спорта. После спорта Ольга стала заниматься танцами в балете "Тодес" и даже стала финалисткой шоу на MTV "Звезда танцпола".

История про красивую и соответственно глупую девушку - не про Ольгу: у неё два диплома о высшем образовании, один из которых МГИМО. "Мы с Васей друг друга одинаково удивили - я была поражена, что спортсмен может быть таким простым в общении и умным, а он удивился тому, что человек из шоу-бизнеса может быть профессиональным спортсменом и при этом с высшим образованием и с головой", - рассказывала Ольга в интервью журналу "Большой спорт".