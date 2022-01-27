Два полицейских отстранены за поддельные сертификаты о прививках

Подозрения в том, что у двух полицейских в Добельском участке незаконно полученные ковид-сертификаты о вакцинации, высказали их коллеги в рамках другого уголовного процесса - в Земгальском районе проводится расследование по факту фальсификации вакцинации, и при выяснении, кому была оказана данная услуга, в списке среди множества фамилий были обнаружены двое полицейских.

Узнав об этом, начальник Земгальского регионального управления Госполиции Лаурис Арайс немедленно отстранил от должности обоих сотрудников.

"Ни при каких обстоятельствах я не мог позволить им продолжать работать с другими коллегами. Если это правда и это будет доказано, это никак не совместимо со службой в полиции. Они также представляют угрозу для коллег и общества", - объясняет Арайс.

Ни руководство полиции, ни Бюро внутренней безопасности МВД не раскрывают, кто и где осуществил фальсификацию прививки, чтобы полицейские смогли получить сертификат. Также не сообщается, как давно это произошло.

В письменном комментарии для TV3 Ziņas Бюро внутренней безопасности подтвердило получение уголовных производств по этому вопросу, но в интересах следствия других комментариев пока дано не будет.

На вопрос TV3 Ziņas о том, как планируется проверять, не получил ли другой сотрудник полиции в Добеле или районе фиктивный сертификат о вакцинации, был получен ответ - не исключается требование к сотрудникам полиции сдать анализы на антитела.

Но сначала сотрудникам полиции может быть необходимо ответить на вопрос - где каждый из них прошел вакцинацию. Если это было сделано у врача, связанного со скандалом, это станет первым поводом для подозрений.