Пабрикс и Кариньш призывают увеличить бюджет обороны. Зачем?

В ходе ежегодных внешнеполитических дебатов Пабрикс заявил, что, помимо того, что Латвия может полагаться на 5-ю статью договора НАТО, наша страна, как и Финляндия, должна развивать свои вооруженные силы и быть готовой к любым неожиданностям. Это также означает общую готовность государства и общества в сфере обороны.

По словам Пабрикса, он убеждает коллег в правительстве, премьер-министра Кариньша и канцелярию президента Эгила Левитса в необходимости увеличения оборонного бюджета. Аналогичный шаг предприняла Эстония, Литва также это планирует, отметил министр.

По его мнению, в ближайшие три года оборонный бюджет должен достичь 2,5% ВВП. Пабрикс призвал спикера Сейма Инару Мурниеце и президента Левитса поддержать эту цель.

Когда проблемы возникнут уже у латвийской границы, увеличивать оборонный бюджет будет поздно, сказал министр. Такой шаг необходимо сделать для развития оборонной индустрии и систем снабжения, которые могут потребоваться в условиях кризиса или военных действий.

Кариньш в ходе дебатов заявил, что государство в настоящее время вкладывает 2,3% ВВП в оборону, но целью должны стать 2,5% ВВП.