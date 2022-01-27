Глава МИД Германии поддерживает решение не поставлять оружие Украине

Германия заявила, что не может поставлять оборонительное оружие в Украину, и создала препятствия для поставки вооружения другим странам.

Разворот на 180 градусов в этом вопросе следует совершать только полностью осознавая его и не закрывая двери, которые только что начали открываться, сказала чиновница.

"Те, кто говорит - не стреляют. Поэтому отказаться от возобновления диалога фатально просто", - сказала министр, видимо, имея в виду контакты между Вашингтоном и Москвой и переговоры между Украиной и Россией в среду в Париже.

Бербок заявила, что Германия поддерживает украинскую армию. В среду Берлин объявил, что отправит Украине 5000 боевых касок.