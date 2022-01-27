Чт, 27.01.2022
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Валт Аболс, председатель правления Детской больницы

Глава МИД Германии поддерживает решение не поставлять оружие Украине

Украинский военный. ФОТО: Markiian Lyseiko

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в четверг, 27 января, в Бундестаге выступила в защиту решения правительства не отправлять Украине летальное оружие.

Германия заявила, что не может поставлять оборонительное оружие в Украину, и создала препятствия для поставки вооружения другим странам.

Разворот на 180 градусов в этом вопросе следует совершать только полностью осознавая его и не закрывая двери, которые только что начали открываться, сказала чиновница.

"Те, кто говорит - не стреляют. Поэтому отказаться от возобновления диалога фатально просто", - сказала министр, видимо, имея в виду контакты между Вашингтоном и Москвой и переговоры между Украиной и Россией в среду в Париже.

Бербок заявила, что Германия поддерживает украинскую армию. В среду Берлин объявил, что отправит Украине 5000 боевых касок.

Однако посол Украины в Берлине раскритиковал это решение, назвав поставку касок чисто символическим шагом.


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