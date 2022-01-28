Видео ⟩ "Я не был ни для кого угрозой" - водитель BMW удивлен строгому штрафу
Для автоводителя Сандриса скольжение на перекрестке вылилось в тяжелый штраф от Госполиции. Водитель BMW не понимает, почему так случилось, сообщает программа Bez Tabu.
Для автоводителя Сандриса скольжение на перекрестке вылилось в тяжелый штраф от Госполиции. Водитель BMW не понимает, почему так случилось, сообщает программа Bez Tabu.
Автоводитель рассказывает, что железнодорожный переезд был открыт совсем недавно, поэтому по дороге ездили много автомобилей. Сандрис ждал подходящего момента, чтобы выехать на главную дорогу. Потом он увидел, что водитель Mercedes Benz, едущий по главной дороге, сигнализировал о левом повороте. Автоводитель BMW быстро выехал на дорогу и соскользнул. Случившееся зафиксировали полицейские, находившиеся прямо за спиной BMW.
У Сандриса до этого не было ни одного штрафного пункта. За неудачный маневр ему выписали штраф в 200 евро и шесть штрафных пунктов. Водителя смутило отношение стражей правопорядка.
Полицейские подъехали и уничижительно спросили, было ли это случайностью. Они увидели то, что хотели. Я остановился у края проезжей части, когда понял, что машина закрутится, быстро начал движение. Почти полностью проехал поворот. Относительно корпуса машины колесо было повернуто минимально.
Автоводитель указал на скользкую дорогу, из-за чего машину было сложно удержать. Сандрис обжаловал решение полиции, но оно осталось в силе.
"Я оценил видеоматериал, очень скрупулезно оценил материал, наблюдал за тем, когда увеличивается скорость движения. В тот момент, когда он совершал поворот, выехал очень медленно, затем быстро происходит увеличение скорости. Выполняется дрифт.
После просмотра этого видео у меня не появилось никаких сомнений - это специально сделанный занос", - заявил представитель Госполиции Янис Парадниекс.
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