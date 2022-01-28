Видео ⟩ "Я не был ни для кого угрозой" - водитель BMW удивлен строгому штрафу

Автоводитель рассказывает, что железнодорожный переезд был открыт совсем недавно, поэтому по дороге ездили много автомобилей. Сандрис ждал подходящего момента, чтобы выехать на главную дорогу. Потом он увидел, что водитель Mercedes Benz, едущий по главной дороге, сигнализировал о левом повороте. Автоводитель BMW быстро выехал на дорогу и соскользнул. Случившееся зафиксировали полицейские, находившиеся прямо за спиной BMW.

У Сандриса до этого не было ни одного штрафного пункта. За неудачный маневр ему выписали штраф в 200 евро и шесть штрафных пунктов. Водителя смутило отношение стражей правопорядка.

"Думаю, что попал в известный шаблон - BMW, зима, поворот, за рулем не пенсионер.

Полицейские подъехали и уничижительно спросили, было ли это случайностью. Они увидели то, что хотели. Я остановился у края проезжей части, когда понял, что машина закрутится, быстро начал движение. Почти полностью проехал поворот. Относительно корпуса машины колесо было повернуто минимально.

Ехал так, как учат в автошколе, что надо динамично включаться в движение. Я ни в один момент никому не был угрозой", - говорит водитель BMW Сандрис.

Автоводитель указал на скользкую дорогу, из-за чего машину было сложно удержать. Сандрис обжаловал решение полиции, но оно осталось в силе.

"Я оценил видеоматериал, очень скрупулезно оценил материал, наблюдал за тем, когда увеличивается скорость движения. В тот момент, когда он совершал поворот, выехал очень медленно, затем быстро происходит увеличение скорости. Выполняется дрифт.

Автомобиль Mercedes Benz совершает левый поворот. Почему его не занесло? У этих машин одинаковые дорожные условия, обе машины заднеприводные.

После просмотра этого видео у меня не появилось никаких сомнений - это специально сделанный занос", - заявил представитель Госполиции Янис Парадниекс.