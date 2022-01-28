Пт, 28.01.2022
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Роман Бегун, каскадер из Латвии
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Видео ⟩ Хит Сети - музыкальный номер министра Артура Тома Плешса

ФОТО: Ekrānšāviņš

Хитом местных соцсетей стало видео с нынешним министром охраны среды и регионального развития Артуром Томом Плешсом, который выступает на некогда популярном музыкальном конкурсе Aprīļa pilieni, исполняя песню One Love.

На видео также запечатлен музыкант Ральф Эйланд, который является другом Плешса еще с 11 лет. 

Видео прокомментировал и сам Плешс, процитировав слова песни: "It's kinda funny how life can change!" (с англ. - "Забавно, как может измениться жизнь!"). Пока что новые проекты не планируются, но "I refuse to give up!" (с англ. - "Я отказываюсь сдаваться!")

Это не первый раз, когда министр правительства Кариньша выделяется своими музыкальными заслугами. Так, например, в октябре прошлого года в соцсетях появилось видео, на котором Кришьянис Кариньш поет, а министр здравоохранения Даниэль Павлютс играет на пианино


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