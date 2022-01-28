Фелипе Габриэль объяснил, почему не женился на красавице из Латвии

В реалити-шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) Фелипе объяснил почему вышло так, что каждый пошел своей дорогой, и почему он не исполнил мечту латвийской красавицы о свадьбе, которую она так желала.

Фелипе признается, что он виноват в разрыве их счастливых отношений - блогер был очень увлечен своей работой и перестал уделять возлюбленной достаточно внимания. Резия также хотела вернуться жить в Испанию, но Фелипе не видел будущего для себя в этой стране. По его словам, девушка долгое время жила его жизнью, следовала за его мечтами, но теперь она решила пойти дальше и осуществить свои, и экс-бойфренд готов сделать все, чтобы помочь ей.

"Она была со мной, когда со мной никого не было. Когда я работал на шоколадной фабрике, когда жил в общежитии в Олайне. Она помогла мне оплатить счета, и теперь, когда у меня наконец-то есть что-то, я хочу поделиться этим с ней", — говорит Фелипе, отмечая, что они до сих пор на связи.

Фелипе называет Резию любовью всей своей жизни и открыто говорит, что не может ее забыть и не видит своей жизни без нее. Он благодарен девушке за многое, например, за большую поддержку на ранних этапах его жизни в Латвии, а также за ее ежедневную любовь и заботу - именно она готовила ему и подавала завтрак в постель. Блогер отметил, что ему пришлось привыкать питаться в ресторанах, есть фаст-фуд или учиться готовить самому.