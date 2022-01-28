Выявлено 8682 новых случая Covid-19; умерли 9 человек

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

шесть человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

​один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Семеро скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, двое были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 3542 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 5140 человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 3904,1 случая.

Всего вчера было сделано 25 514 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 34%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 372 503 жителей Латвии, скончались 4855 человек.

Вакцинация

Бустерные вакцины от Covid-19 получили уже 23% жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

По данным Центрального статистического управления, в июле 2021 года в Латвии проживало 1 882 200 человек, из них по крайней мере одну прививку получили 70,97% населения, а завершили курс вакцинации 68,31%, из которых 33,7% прошли бустерную вакцинацию.

В целом в Латвии бустерные вакцины получили 23% от общей численности населения.

За прошедшие сутки вакцины от Covid-19 получили 5036 человек, из них 416 - первую дозу, 485 - вторую, 90 привились вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз, а 4045 - бустерной вакциной.

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 11 365 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 12 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Новый "рекорд" числа случаев фиксируется в стране третий день подряд.

11 из всех скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1212 человек, из них 97 человек - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 29,7 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4,2 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 3261,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 36,9%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 651 тыс. человек, умерло примерно 7,8 тыс. человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии добавилось 5823 новых случая коронавируса, скончались два человека.

По состоянию на утро пятницы госпитализированы 292 пациента с коронавирусом. Из них 186 нуждаются в госпитализации из-за тяжелой формы Covid-19, в том числе 143 (77 процентов) невакцинированных и 43 (23 процента) пациента, завершивших курс вакцинации.

За сутки в Эстонии проанализировано 12 466 тестов, позитивный результат дали 5823 теста. За минувшие 7 дней на 100 000 полностью вакцинированных заражались в среднем 304,5 человека в день, а на 100 000 невакцинированных - в среднем 506,6 человека в день.