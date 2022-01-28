Видео ⟩ Влади из "Касты" выпустил клип о жертвах пыток в колониях

Известно, что клип создавался совместно с "Комитетом против пыток". Lenta.ru сообщает, что в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица.

В ролике снялись Владислав Воробьев, Алексей Якимов, Артем Пономарчук, Лариса Пикалова, Павел Гурьянова, Михаил Файто. Все они раньше заявляли о том, что подверглись пыткам со стороны полицейских.

"В Уголовном кодексе России до сих пор нет отдельной статьи о пытках, хотя в стране есть тысячи жертв пыток. Нет статьи - нет и официального признания проблемы, нет возможности вести точную статистику и исследовать масштаб происходящего. Мы боремся за то, чтобы незаконное насилие в полиции и тюрьмах стало видимым, его перестали прятать за размытым и не отражающим сути "превышением должностных полномочий", а виновные в пытках несли неотвратимое наказание", - говорится в описании к видео.

Напомним, в 2020 году "Каста" выпустила клип на песню "Выходи гулять". Он был о сотруднике правоохранительных органов, который приходит после работы домой и садится за стол вместе с семьей. Дочь не желает общаться с ним и покидает кухню, в то время как мужчина начинает замечать проступающие на руках капли крови. Мужчина пытается их оттереть. Периодически всплывают кадры, на которых он избивает и пытает людей.