Певец Игорь Саруханов развелся в шестой раз
65-летний советский и российский певец Игорь Саруханов заявил, что развелся в шестой раз и бросил пить. Об этом сообщает Пятый канал.
65-летний советский и российский певец Игорь Саруханов заявил, что развелся в шестой раз и бросил пить. Об этом сообщает Пятый канал.
С бывшей супругой Татьяной Костычевой музыкант остался в дружеских отношениях. Напомним, что она младше Суруханова на 19 лет. В этом союзе родилась дочь.
Музыкант признался, что в последнее время он отказался от алкоголя и придерживается здорового образа жизни. Игорь Арменович старается много гулять.
"Я не говорю, что я спортсмен. Я - музыкант", - заметил он.
Напомним, в декабре 2021 года стало известно, что певец Григорий Лепс развелся с российской балериной Анной Шаплыковой.
Женами звезды эстрады были артистка оригинального жанра Ольга Татаренко, археолог Нина, певица Анжела, писательница и дизайнер Лена Ленская, балерина Екатерина Голубева-Польди.
Согласно информации в Сети, последняя супруга Татьяна Костычева работала директором певца, затем к ee обязанностям добавились курирование Дома моды и создание эскизов к авторским дизайнерским коллекциям марки Саруханова.