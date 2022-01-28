Певец Игорь Саруханов развелся в шестой раз

С бывшей супругой Татьяной Костычевой музыкант остался в дружеских отношениях. Напомним, что она младше Суруханова на 19 лет. В этом союзе родилась дочь.

Музыкант признался, что в последнее время он отказался от алкоголя и придерживается здорового образа жизни. Игорь Арменович старается много гулять.

"Я не говорю, что я спортсмен. Я - музыкант", - заметил он.

Напомним, в декабре 2021 года стало известно, что певец Григорий Лепс развелся с российской балериной Анной Шаплыковой.

Женами звезды эстрады были артистка оригинального жанра Ольга Татаренко, археолог Нина, певица Анжела, писательница и дизайнер Лена Ленская, балерина Екатерина Голубева-Польди.