Пт, 28.01.2022
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Певец Игорь Саруханов развелся в шестой раз

65-летний советский и российский певец Игорь Саруханов заявил, что развелся в шестой раз и бросил пить. Об этом сообщает Пятый канал.

С бывшей супругой Татьяной Костычевой музыкант остался в дружеских отношениях. Напомним, что она младше Суруханова на 19 лет. В этом союзе родилась дочь. 

Музыкант признался, что в последнее время он отказался от алкоголя и придерживается здорового образа жизни. Игорь Арменович старается много гулять. 

"Я не говорю, что я спортсмен. Я - музыкант", - заметил он. 

Напомним, в декабре 2021 года стало известно, что певец Григорий Лепс развелся с российской балериной Анной Шаплыковой.

Женами звезды эстрады были артистка оригинального жанра Ольга Татаренко, археолог Нина, певица Анжела, писательница и дизайнер Лена Ленская, балерина Екатерина Голубева-Польди.

Согласно информации в Сети, последняя супруга Татьяна Костычева работала директором певца, затем к ee обязанностям добавились курирование Дома моды и создание эскизов к авторским дизайнерским коллекциям марки Саруханова.


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