Re:Check ⟩ Фактчекинг: уезжают ли люди на фотографии на заработки?

Более четырех тысяч пользователей Facebook в течение нескольких дней поделились фотографией, на которой видны несколько "бусиков" возле Рижского Центрального рынка и рядом с ними люди с дорожными сумками. Автор записи добавил в фотографию описание, если верить которому, молодежь массово уезжает из Латвии на работу в Нидерланды, а их ждут "восемь новых фургонов", организованных агентством по трудоустройству. Но это не так: видимые на снимке фургоны принадлежат предприятию по пассажирским перевозкам, ими путешествуют люди разного возраста, билет может купить любой и цели поездок - самые разные.

Одна запись гласит:

"В новостях вам это не расскажут [❗️] Это утро, автовокзал, восемь новых бусиков от агентства по трудоустройству ждут молодежь, чтобы увезти их в Нидерланды. Грустно"

Другой текст звучит схоже:

"В новостях вам это не расскажут. Это утро, автовокзал, восемь новых бусиков от агентства по трудоустройству ждут молодежь, чтобы увезти их в Нидерланды. Наверное, чтобы учиться"

Фотография, используемая в Facebook взята из твита какого-то мужчины, который он написал 22 января.

Šobrīd pie Centrāltirgus. Audžudēls dodas meklēt laimi Nīderlandē. Esmu nedaudz pārsteigts par aģentūras apjomu - 8 jauni busiņi. Kā jūs domājiet, cik % no šiem jauniešiem paliks Latvijā? pic.twitter.com/6KIhSI5c0Z — Ivars Lipskis (@IvarsLipskis) January 22, 2022

"Сейчас у Центрального рынка. Пасынок отправляется искать счастья в Нидерландах. Я немного поражен объемом агентства - 8 новых бусиков. Как думаете, какой процент этой молодежи останется в Латвии?".

Однако, видимые на снимке фургоны принадлежат не агентству, а компании Bus Express, занимающейся пассажирскими перевозками, рассказала Re:Check представитель предприятия Лаума Абрамович. "Мы не агентство, мы обеспечиваем пассажирские места людям - любым людям, не только молодым, чтобы они могли добраться до места назначения. И не только в Нидерланды".

Bus Express организовывает пассажирские перевозки в Нидерланды и Германию и обратно. Это не происходит каждый день, по словам Абрамович, "бусики" выезжают из Риги трижды в неделю. Она отмечает, что пассажиры разные: молодежь, взрослые, семьи, студенты, отправляющиеся на учебу. Есть и те, кто едут работать. "Это время - январь, февраль - абсолютно не то время, когда молодежь пыталась бы "найти счастье" за рубежом. Работы сезонные, им актуально лето. Кроме того, молодежь, которая едет на сезонные заработки - лишь часть наших пассажиров", - отметила представительница предприятия.

Абрамович добавила, что они не спрашивают у людей, куда они идут, и у предприятия нет таких прав. Но объясняет, что причины, по которым пассажиры путешествуют, очень разные - некоторые работают, некоторые учатся за рубежом, некоторые просто приезжают к родственникам или отдыхают. "Это не только молодые люди, которые полными "бусиками" едут из Латвии в Нидерланды".