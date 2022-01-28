Промоутер Эдди Хирн: "Бриедис потерял связь с реальностью"

В четверг, 27 января, состоялась пресс-конференция, посвящённая предстоящему поединку между британцем Лоуренсом Околи и поляком Михалом Цесляком. На мероприятии присутствовал также промоутер Эдди Хирн, который упомянул имя Бриедиса.

Бриедис неоднократно пытался привлечь внимание блогера Джейка Пола. Какое-то время спортсмен ограничивался заявлениями в соцсетях и фотожабами, но затем латвийский боксёр решил сделать себе на ноге татуировку с надписью: Jake’s bad karma ("Плохая карма Джейка").

"Чемпион по версии IBF Майрис Бриедис потерял связь с реальностью. Я не знаю, что он делает..." - сказал Хирн на пресс-конференции.

"Иногда у соперника переносится бой, и это может повлиять на твои планы. Затем ты видишь, как Майрис Бриедис носится вокруг Джейка Пола... Это не кажется чем-то умным. Что ты об этом думаешь?" - спросил Хирн у Околи, который ответил, что полностью сосредоточен на бое с Цесляком.

Титульный поединок в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) между британцем Лоуренсом Околи и поляком Михалом Цесляком состоится 27 февраля в Лондоне.