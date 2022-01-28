Лукашенко странам Балтии: развяжете войну - потеряете государственность

"Не дай бог вы развяжете войну вместе с другими балтийскими государствами, это будет означать конец вашей государственности и вашему развитию", - заявил Лукашенко в пятницу, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

Он добавил, что обращается не к только к властям балтийских стран, но и к их народам.

"Без поддержки США Польша и Литва навсегда останутся унылой окраиной Европы", - заявил Лукашенко.

Лукашенко также обвинил западные страны в размещении "военной инфраструктуры" вблизи границ Союзного государства Беларуси и России, а польских пограничников в убийстве тысяч мигрантов.