Латвия собирается отправить военнослужащих в Украину

Пресс-секретарь Минобороны Каспар Галкин рассказал агентству ЛЕТА, что ранее по просьбе украинского правительства была организована операция вооруженных сил Канады для поддержки украинских сил безопасности.

Цель операции — помощь в обучении сил безопасности. Латвия также планирует принять участие в этой операции, чтобы внести свой вклад в укрепление обороноспособности Украины.

Это еще один способ, которым Латвия может оказать поддержку Украине. В Минобороны не уточнили, сколько военнослужащих планируется отправить, в каком регионе они будут базироваться и в какую сумму это обойдется.

21 января Минобороны Латвии сообщило, что в ответ на агрессивные действия России Латвия направит в Украину зенитно-ракетный комплекс "Stinger", индивидуальное снаряжение и сухие продукты питания.