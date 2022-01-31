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Пандемия сильно изменила и продолжает менять нашу повседневную жизнь —были периоды, когда большинство из нас работали только из дома, в последнее время люди преимущественно выбирают гибридный подход или полностью возвращаются в офисы. Где бы мы ни находились, мы берем с собой устройства и, следовательно, свое цифровое присутствие. Исследование Kaspersky показывает, что киберпреступники тоже пользуются преимуществами таких изменений: находят все больше уязвимостей, чтобы атаковать не только конкретного человека, но и получить доступ к корпоративной информации через сотрудников компании. Главный вопрос: позволим ли мы им это?

Конфиденциальность уже какое-то время перестала быть проблемой гиков и киберпанков, мы видим, что теперь это популярная тема для обсуждений, а на повестку вынесены личные права и права человека, безопасность и деловая этика.

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Пандемия стимулировала появление новых цифровых привычек, которые не только акцентировали проблему, но и заставили рассмотреть вопросы конфиденциальности, защиты данных и другие связанные темы как часть повседневной жизни каждого человека. Возможность глобальной связи лежит в основе базовых функций нашего общества, таких как логистика, государственные услуги и банковское дело. Потребители связываются с компаниями через мессенджеры и заказывают доставку еды, научные конференции проходят на платформах для виртуальных конференций, интернет вещей — это нечто! — нас окружают умные холодильники и пылесосы, а удаленная работа затрагивает все большее количество домохозяйств. Кроме того, в нынешнем «дистанционном мире» мы проводим все больше времени в социальных сетях, пытаясь поддерживать хотя бы виртуальную социальную жизнь. Иногда мы забываемся, просто пытаясь найти какое-то развлечение, в других случаях слепо доверяем настройкам по умолчанию, неизвестным источникам или просто интересу незнакомца.

Руководитель кафедры психосоматики и психотерапии Рижского университета им. Страдиня, председатель правления Североевропейского центра психического здоровья, врач-психотерапевт и профессор Гунта Анцане подчеркивает: «Каждый желает быть нужным и полезным для других. Одна из мудростей 21-го века предполагает способность ощущать угрозу, которая с позиции привычной реальности кажется неосязаемой. Мы живем в век, когда ценным и востребованным будет такой работник, чья сила проявится в способности понять не только осязаемую реальность, но и цифровую, то есть невидимую окружающую среду. Новые правила игры потребуют от сотрудников быть не только умелыми пользователями цифровой среды, но и способными интегрировать ее принципы в свою ежедневную рабочую реальность – во имя финансового благополучия работодателя, а соответственно, и своего.»

Согласно Ежегодной серии Kaspersky’s Security Bulletin , где рассматриваются самые важные тенденции безопасности за последний год, Балтийский регион, к сожалению, выделяется высокой активностью вредоносных программ среди европейских стран. Настораживает статистика, согласно которой страны Балтии находятся в ТОП-10 стран ЕС по нескольким типам атак:

вредоносные веб-атаки - Латвия на 1 месте (21,11% по доле атакованных пользователей), Эстония на 3 месте (17,52%). Литва - 8 место (14,21%);

атаки, связанные с майнерами – Латвия 1 место (1,43%), Эстония 2 место (1,29%);

локальные заражения вредоносным ПО – Латвия 3 (31,38%), Эстония 4 (29,48%), Литва 6 (27,11%);

атаки банковского вредоносного ПО – Латвия, 8 место;

атаки троянов-вымогателей – Латвия 8 место, Эстония 10 место;

атаки на пользователей macOS – Литва 8 место (8,14%);

фишинг – Латвия на 10-м месте (12,26%), Литва (11,99%) и Эстония (11,64%) сразу после.

Это ясно показывает, что необходимость переоценки важности и точности настроек конфиденциальности и защиты данных растет, и знания по данной теме становятся все более востребованы.

ФОТО: Publicitātes foto

«Благодаря работе из дома многие люди стали больше задумываться о конфиденциальности, немалую роль в этом вопросе играют и работодатели. Культура работы из дома может сохраниться даже после окончания пандемии. Поскольку люди используют одни и те же устройства как для работы, так и для личных нужд, корпоративные службы безопасности будут требовать от пользователей больших знаний по вопросам безопасности, чтобы защитить от атак и утечек весь увеличившийся периметр. Это, в свою очередь, приведет к необходимости большего количества тренингов по безопасности и конфиденциальности, чтобы большее количество людей, могли применить полученные навыки, – например использование двухфакторной аутентификации - в своей личной жизни», — подчеркивает Мирослав Корен, генеральный директор Kaspersky в Восточной Европе.

С 2019 по 2020 год количество пользователей Kaspersky, столкнувшихся с целевыми программами-вымогателями — вредоносными программами, используемыми для вымогания денег у крупных организаций, таких как корпорации, государственные учреждения и муниципальные учреждения, — увеличилось на 767%. Это показывает, что время глобальных перемен пошло на руку киберпреступникам, и все сотрудники так или иначе постоянно подвержены какому-либо риску, потому что работодатели все еще ищут способы адаптироваться к ситуации. Исследование Kaspersky показывает, что более половины (56%) лиц, отвечающих за бизнес-решения в Европе, хотели бы нанять внешних экспертов по безопасности, но не обладают необходимыми ресурсами, чтобы найти надежного эксперта.