Пт, 28.01.2022
Новых Мюнхена или Ялты не будет Эдгар Ринкевич, глава МИД
Эдгар Ринкевич, глава МИД
1

Медведев второй год подряд вышел в финал Australian Open

Даниил Медведев ФОТО: AFP/SCANPIX

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал Открытого чемпионата Австралии.

В полуфинале 25-летний Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса, занимающего четвёртую строчку в мировом рейтинге, со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

За 2 часа 33 минуты матча россиянин выполнил 13 эйсов, четырежды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а Циципас пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал два брейка. Медведев увеличил преимущество в личных встречах до счёта 7:2.

В финале Медведев, занимающий второе место в мировом рейтинге, встретится с испанцем Рафаэлем Надалем (5-е место в рейтинге), который ранее в своём полуфинале победил итальянца Маттео Берреттини - 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Напомним, годом ранее Медведев в финале Australian Open уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Финал пройдёт 30 января.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back