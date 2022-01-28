Медведев второй год подряд вышел в финал Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал Открытого чемпионата Австралии.
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал Открытого чемпионата Австралии.
В полуфинале 25-летний Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса, занимающего четвёртую строчку в мировом рейтинге, со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.
За 2 часа 33 минуты матча россиянин выполнил 13 эйсов, четырежды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а Циципас пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал два брейка. Медведев увеличил преимущество в личных встречах до счёта 7:2.
В финале Медведев, занимающий второе место в мировом рейтинге, встретится с испанцем Рафаэлем Надалем (5-е место в рейтинге), который ранее в своём полуфинале победил итальянца Маттео Берреттини - 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.
Напомним, годом ранее Медведев в финале Australian Open уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
Финал пройдёт 30 января.