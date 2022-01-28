Медведев второй год подряд вышел в финал Australian Open

За 2 часа 33 минуты матча россиянин выполнил 13 эйсов, четырежды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а Циципас пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал два брейка. Медведев увеличил преимущество в личных встречах до счёта 7:2.