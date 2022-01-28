ВИДЕО ⟩ "Рига" в Дубае обыграла титулованный клуб из Словакии

В пятницу, 28 января, "Рига" в Дубае провела контрольный матч со словацким клубом "Жилина" и одержала победу со счётом 2:1. Голами в составе победителей отметились бразилец Габриэл Рамос (4-я минута) и Илья Коротков (70'). Единственный гол в составе "Жилины" забил Лукаш Яношик (48').

"Жилина" является одним из самых титулованных клубов Словакии. Команда, основанная в 1908 году, семь раз становилась чемпионом страны, один раз завоёвывала Кубок и пять раз Суперкубок Словакии.

Напомним, в первом проверочном матче в ОАЭ "Рига" потерпела поражение от варшавской "Легии" (0:2), а затем одержала победу над словацким клубом "Слован" (2:1).

Футбольный клуб "Рига" пробудет в ОАЭ как минимум до начала февраля. Далее латвийскую команду ожидают проверочные матчи против малазийской команды "Джохор Дарул Такзим", а также московского "Спартака".