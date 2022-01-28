В чемпионате Латвии по футболу примут участие 10 клубов

Команда, которая по итогам сезона займёт 10-е место, потеряет право на участие в Высшей лиге в 2023 году. В свою очередь команда, которая по итогам сезона займёт 9-е место, проведёт два стыковых матча с командой, которая займёт второе место по итогам сезона в Первой лиге. Победитель этого противостояния будет представлен в Высшей лиге в 2023 году.