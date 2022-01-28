В чемпионате Латвии по футболу примут участие 10 клубов
Латвийская федерация футбола (ЛФФ) выдала лицензии десяти клубам, которые примут участие в чемпионате Латвии в 2022 году.
Латвийская федерация футбола (ЛФФ) выдала лицензии десяти клубам, которые примут участие в чемпионате Латвии в 2022 году.
Участие в чемпионате Латвии по футболу в 2022 году примут "Рига", "Лиепая", "Ауда" (Кекава), "Супер Нова" (Рига), "Тукумс 2000", "Валмиера", "Метта" (Рига), "Даугавпилс", РФШ и "Спартак" (Юрмала).
Новый сезон чемпионата Латвии по футболу будет состоять из четырёх кругов, которые пройдут с 11 марта по 13 ноября.
Команда, которая по итогам сезона займёт 10-е место, потеряет право на участие в Высшей лиге в 2023 году. В свою очередь команда, которая по итогам сезона займёт 9-е место, проведёт два стыковых матча с командой, которая займёт второе место по итогам сезона в Первой лиге. Победитель этого противостояния будет представлен в Высшей лиге в 2023 году.
Напомним, в прошлом сезоне впервые в своей истории чемпионом Латвии по футболу стала Рижская футбольная школа (РФШ). Серебряным призёром стала "Валмиера", а бронзовые медали достались "Лиепае".