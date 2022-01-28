28 января в одном абзаце ⟩ Верните тротуар, снимите ограничения! А еще Лукашенко угрожает балтийским странам
Что общего у Кариньша и Лукашенко? Оба они вызывают и смех и страх. Об этом и не только - в итогах дня за уходящую пятницу.
Что общего у Кариньша и Лукашенко? Оба они вызывают и смех и страх. Об этом и не только - в итогах дня за уходящую пятницу.
События дня в одном абзаце
Уже видели забор в центре Риги с надписью "Суки верните тротуар"? От нее избавляются, но слова появляются вновь. Мы узнали, что там происходит. "Не верил в такую отзывчивость людей" - жители дома, у которого ветром сорвало крышу. Неравнодушные помогли им вернуться домой! Веселая статистика перед выходными: минимальная зарплата ниже, чем в Латвии - только в одной стране ЕС. И это ни Литва, ни Эстония. Отголоски недавнего трагического ДТП - всего до 10 лет тюрьмы для пьяного водителя за сбитого ребенка. Адекватно ли? Грустные прогнозы о коронавирусе: инфектолог считает, что инфицированных может быть в три раза больше, чем известно. Несмотря на это, министерство экономики разработало план смягчения Covid-ограничений с 1 марта. Соседи литовцы же идут еще дальше - на следующей неделе они всерьез намерены обсудить отмену "ковид-сертификатов". Оптимисты? Или все логично? Им вторят латвийские торговцы, уверенные, что некоторые ограничения давно пора снять. Сговорились, что-ли? В Эстонии - другая история. Там жители города жалуются, что им стало трудно дышать, когда котельную перевели с газа на древесную щепу. Что же делать? Реалити-шоу "Последний герой" - российская версия формата, придуманного в Великобритании. После трагической смерти в возрасте 38 лет певицы Юлии Началовой многие заговорили о проклятии популярной передачи. Немного красоты пятничным вечером: любуемся на Ольгу - жену Василия Березуцкого и бывшую участницу группы "Винтаж". Расследование трагедии в Украине, где нацгвардцеец застрелил пять человек в Днепре. Что известно
Все обсуждают
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в честь трехлетия своего правительства дал интервью своим же пресс-секретарям. И это очень смешное интервью, но, к сожалению, оно же под другим углом становится страшным. Как так вышло - рассказывает Артем Липин в рубрике "Липину интересно".
Чем себя порадовать
Лайма Вайкуле устроила "проводы омикрона". Надеемся, это поможет победить пандемию.
Видео дня: Лукашенко угрожает литовцам, которые "вместе с другими балтийскими государствами" могут начать войну. Без комментариев.
🇧🇾 🇱🇹 🇱🇻 Alexander Lukashenko threatened the Lithuanians: "God forbid you unleash a war together with other Baltic states - this will mean the end of your statehood and your development." pic.twitter.com/fQAuP45wXb— Ali Özkök (@Ozkok_A) January 28, 2022