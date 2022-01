28 января в одном абзаце ⟩ Верните тротуар, снимите ограничения! А еще Лукашенко угрожает балтийским странам

Видео дня: Лукашенко угрожает литовцам, которые "вместе с другими балтийскими государствами" могут начать войну. Без комментариев.

🇧🇾 🇱🇹 🇱🇻 Alexander Lukashenko threatened the Lithuanians: "God forbid you unleash a war together with other Baltic states - this will mean the end of your statehood and your development." pic.twitter.com/fQAuP45wXb