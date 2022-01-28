В Эстонии расследуют ДТП, в котором замешан основатель Comedy Latvia

По информации эстонской полиции, авария произошла 2 декабря в 21:30 на шоссе Тарту-Лухамаа примерно в 13 километрах от Тарту. В ней пострадали два человека, один погиб.
39-летний гражданин Румынии, управлявший грузовиком Scania с полуприцепом, не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу в результате столкнувшись с внедорожником Volvo XC90, за рулем которого находился Зезеран.
На месте аварии погиб комик Comedy Estonia, 22-летний гражданин Эстонии Тамбет Силд, находившийся на переднем пассажирском сиденье автомобиля, которым управлял Зезеран, погиб на месте происшествия. В свою очередь 23-летний гражданин США Калеб Бруник, который также является комиком Comedy Estonia, получил травму мозга и до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.
Зезеран, гражданин Австралии, серьезных повреждений в аварии не получил. Гражданин Румынии, управлявший грузовиком, также не пострадал.
Представитель эстонской полиции сообщил Estonian World, что ведется расследование, но подробности пока не раскрываются. "Обстоятельства аварии еще выясняются, подробности пока не могут быть предоставлены", - сказал он.