По информации эстонской полиции, авария произошла 2 декабря в 21:30 на шоссе Тарту-Лухамаа примерно в 13 километрах от Тарту. В ней пострадали два человека, один погиб.

39-летний гражданин Румынии, управлявший грузовиком Scania с полуприцепом, не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу в результате столкнувшись с внедорожником Volvo XC90, за рулем которого находился Зезеран.

На месте аварии погиб комик Comedy Estonia, 22-летний гражданин Эстонии Тамбет Силд, находившийся на переднем пассажирском сиденье автомобиля, которым управлял Зезеран, погиб на месте происшествия. В свою очередь 23-летний гражданин США Калеб Бруник, который также является комиком Comedy Estonia, получил травму мозга и до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

Зезеран, гражданин Австралии, серьезных повреждений в аварии не получил. Гражданин Румынии, управлявший грузовиком, также не пострадал.