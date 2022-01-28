"Очная учеба невозможна": RTU переходит на "удаленку"
В период чрезвычайного положения с 31 января по 28 февраля занятия в Рижском техническом университете (RTU) будут проходить удаленно, сообщается на его домашней странице.
В период чрезвычайного положения с 31 января по 28 февраля занятия в Рижском техническом университете (RTU) будут проходить удаленно, сообщается на его домашней странице.
Планируется, что освоение теоретических учебных курсов будет проходить удаленно. Те занятия, которые не могут быть проведены удаленно, например, лабораторные работы, будут перенесены на весенний семестр 2021/2022 учебного года.
Проректор RTU по учебной работе Улдис Суковскис пояснил, что решение об удаленном обучении принято в связи с эпидемиологической безопасностью.
"В настоящее время мы наблюдаем, как быстро в Латвии распространяется омикрон-штамм Covid-19 - больных много, а число контактов растет еще быстрее,
- сказал Суковскис.
Он указал, что такая ситуация уже сложилась в школах, а в университете с большим количеством студентов риск намного выше.
Студенты и сотрудники, которые планируют приехать в университет, должны будут предъявить удостоверение студента или работника с голографической наклейкой, действующий ковид-сертификат и документ, удостоверяющий личность. Требование ковид-сертификата относится и к посетителям вуза.