"Очная учеба невозможна": RTU переходит на "удаленку"

Планируется, что освоение теоретических учебных курсов будет проходить удаленно. Те занятия, которые не могут быть проведены удаленно, например, лабораторные работы, будут перенесены на весенний семестр 2021/2022 учебного года.

Проректор RTU по учебной работе Улдис Суковскис пояснил, что решение об удаленном обучении принято в связи с эпидемиологической безопасностью.

"В настоящее время мы наблюдаем, как быстро в Латвии распространяется омикрон-штамм Covid-19 - больных много, а число контактов растет еще быстрее,

поэтому нормальный процесс очной учебы невозможен",

- сказал Суковскис.

Он указал, что такая ситуация уже сложилась в школах, а в университете с большим количеством студентов риск намного выше.