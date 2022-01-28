"Теперь мяч на стороне Путина". Макрон поговорил с главой России по телефону

Как сообщалось, на этой неделе Макрон сообщил, что в пятницу у него назначен телефонный разговор с Путиным в пятницу и что он намерен провести его в духе "требовательного диалога", чтобы прояснить намерения Москвы в отношении Украины.

Россия сосредоточила у границ Украины военный отряд численностью 100 000 человек, что вызывает опасения нового вторжения России в соседнюю страну.

В декабре Москва предъявила Западу ультиматум, требуя остановить дальнейшее расширение НАТО на восток и демонтировать инфраструктуру Альянса в так называемых новых государствах-членах, восстановив статус-кво от 27 мая 1997 года, до первого расширения НАТО.

Президент России Владимир Путин пригрозил, что если Москва не получит требуемых им "гарантий безопасности", ему придется принять "военно-технические меры".

США и другие члены НАТО заявили, что эти требования неприемлемы и даже не подлежат обсуждению, но проявили готовность говорить о контроле над вооружениями и размещении ракет.

Сотрудник канцелярии президента Франции, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил AFP, что запланированный телефонный звонок состоялся и длился более часа. Французская сторона охарактеризовала его как "серьезный и достойный" разговор, подчеркнув "фундаментальные разногласия", а также "общее желание" продолжить вести диалог.

Разговор привел к соглашению о необходимости снижения напряженности, сообщил журналистам представитель канцелярии Макрона.

"Президент Путин не планировал нападения и заявил, что хочет продолжить переговоры с Францией и нашими союзниками", - сказал чиновник, добавив, что российский лидер "очень ясно дал понять, что не хочет конфронтации".

Между тем, по данным Кремля, Путин в ходе переговоров с Макроном жаловался, что Запад проигнорировал опасения России по поводу расширения НАТО.

"Ответы США и НАТО (на ультиматум Кремля) не учитывают фундаментальные опасения России, в том числе предотвращение расширения НАТО и отказ от размещения наступательных вооружений у границ России", - говорится в заявлении Путина.

В ходе беседы Путин сказал Макрону, что "внимательно" ознакомится с ответами Вашингтона и НАТО на ультиматум Москвы и "затем примет решение о дальнейших шагах".

Путин также подчеркнул, что Украина должна начать "прямой диалог" с ДНР и ЛНР, от чего Киев категорически отказывается, заявляя, что это всего лишь российские марионетки.

"Теперь мяч на стороне Путина", - заявил RTL министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан перед телефонным разговором, добавив, что Путин должен решить, показывать ли миру Россию как разрушительную силу или как готовую ослабить напряженность.

"Путин должен решить, хочет он конфронтации или консультаций. Мы готовы к консультациям. Но для этого все еще нужны двое", - сказал Ле Дриан.