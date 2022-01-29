"Пойдем жить в сауну": Анне Вески о счетах за отопление

65-летняя Анне Вески подтверждает, что, несмотря на то, что ее счет за электричество выдался в три раза больше, они с супругом Бенно Бельчиковым никогда не были транжирами, и, поэтому не изменили своим привычкам.



"Мы просто более внимательны к мелочам. Мы не оставляем ничего недоделанного, но и не делаем ничего лишнего", - говорит он.