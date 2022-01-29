Сб, 29.01.2022
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Надпись на заборе стройплощадки Novira Plaza в центре Риги
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"Пойдем жить в сауну": Анне Вески о счетах за отопление

Анне Вески ФОТО: Erakogu

Рост счетов за электричество и отопление - самая животрепещущая тема последних недель, и она касается всех нас. Известная эстонская певица Анне Вески признается, что, хотя счета выросли, она все равно справляется. Об этом пишет Limon.ee.

65-летняя Анне Вески подтверждает, что, несмотря на то, что ее счет за электричество выдался в три раза больше, они с супругом Бенно Бельчиковым никогда не были транжирами, и, поэтому не изменили своим привычкам.

"Мы просто более внимательны к мелочам. Мы не оставляем ничего недоделанного, но и не делаем ничего лишнего", - говорит он.

Анне Вески ФОТО: AFP / Scanpix

В доме Анне Вески на улице Вескиметс в Таллинне установлена геотермальная система отопления.

"Грустно это или нет, но у нас есть определенный пакет, так что мы справляемся за 50 евро в месяц. У нас также есть сауна на дровах и камин. Если станет совсем невмоготу, то пойдем жить в сауну!" - добавляет она.

Летом 2021 года Анне Вески отметила 40-летие совместной жизни со своим любимым мужчиной.


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