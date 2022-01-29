После прибытия в Пекин в Латвийской делегации выявили случай заражения Covid-19

Из спортсменов контактным лицом стал Раймо Вигантс, который должен стартовать в следующее воскресенье.

Все пять латвийских представителей были в первой группе делегации, которая в среду вылетела в Пекин из Риги через Хельсинки.

Вскоре после прибытия в Олимпийскую деревню в Чжанцзякоу стало известно, что у тренера по лыжным гонкам Валтса Эйдука был положительный тест на Covid-19.

У тренера нет симптомов, но его сразу же изолировали и перевели в отдельную гостиницу за пределами Олимпийской деревни.

Он ежедневно проходит тестирование и сможет вернуться в деревню, как только у него будет два отрицательных теста на Covid-19 подряд.

Контактными лицами признаны лыжник Вигантс, тренеры Янис Пуйда и Кристапс Мауриньш, а также физиотерапевт Арнис Новейчук. В настоящее время все они изолированы в отдельных комнатах или в специальной гостинице.

В течение следующих семи дней они будут проходить тестирование на Covid-19 каждые 12 часов, и если все тесты будут отрицательными, им будет разрешено вернуться в команду. Согласно плану действий организаторов Олимпийских игр, контактным лицам с негативным тестом в таких случаях разрешено тренироваться, но они должны соблюдать дистанцию всё время.

Вилциня отмечает, что Латвийская сборная уважает ситуацию и действует соответственно, чтобы максимально защитить друг друга. Она также подчёркивает, что организаторы Олимпийских игр в Пекине очень тщательно соблюдают все правила эпидемиологической безопасности Covid-19.

За 96 и 72 часа до вылета в Пекин каждый участник Олимпийских игр должен сдать два теста на Covid-19 и может покинуть страну только после получения отрицательного результата теста. Членам Латвийской делегации, прибывающим в олимпийские деревни, ежедневно делают тесты на Covid-19, измеряют температуру тела, а также проводится дезинфекция помещений.