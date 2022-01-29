Сб, 29.01.2022
Не верил в такую отзывчивость людей! житель дома, у которого ветром сорвало крышу
житель дома, у которого ветром сорвало крышу

Видео ⟩ Жители Вецмилгрависа возмущены из-за здания, в котором регулярно возникают пожары

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Здание в Вецмилгрависе на улице Атлантияс привлекает внимание жителей уже несколько лет. В здании часто возникают пожары, поэтому жители регулярно обращаются в Департамент имущества Рижской думы с просьбой окончательно снести его, сообщает передача Degpunktā.

Местный житель говорит о здании: "Вот идите в его сторону, там первая дверь, там бездомные. Бомжи. Они там давно живут. Там все ужасно. Притон дерьма, извините!"

Бездомные, проживающие в здании, несколько раз поджигали его.

Здание, представляющее угрозу безопасности человека, находится в потенциально опасном техническом состоянии. Департамент имущества Рижской думы сообщает, что здание принадлежит юридическому лицу, зарегистрированному в Великобритании, которого Департамент имущества неоднократно призывал привести дом в порядок, но ответа не было.

Поэтому здание полтора года назад было отнесено к объектам повышенного налога на недвижимость. В настоящее время собственнику дано время до конца января, чтобы сделать многоэтажку недоступной для посторонних лиц. В противном случае будет принято решение о принудительных работах по приведению здания в порядок.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back