Роберт Букартс не поможет сборной Латвии на Олимпиаде в Пекине

Ещё в пятницу, 28 января, Букартс в составе "Витковице" вышел на лёд в матче чемпионата Чехии против "Кладно" (2:1), но нападающий получил травму, которая не позволит ему принять участие в Олимпийских играх.

Отметим, что для 31-летнего хоккеиста предстоящие Олимпийские игры должны были стать первыми в карьере. В активе Букартса - восемь выступлений на чемпионатах мира.

В текущем сезоне Роберт Букартс набрал за "Витковице" 26 (8+18) очков в 19 встречах. Ранее хоккеист выступал за рижское "Динамо", череповецкую "Северсталь", а также чешские клубы "Злин", "Оцеларжи Тршинец" и "Спарта".

Сборная Латвии на групповом этапе Олимпиады-2022 сыграет в группе "С" с командами Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).